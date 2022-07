Kiev, 'due civili ucraini uccisi dai russi nel Donetsk'

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Due civili sono rimasti uccisi e almeno altri 10 feriti nelle ultime 24 ore nel Donetsk, nel Donbass, per effetto degli attacchi russi, secondo quanto scrive l'agenzia ucraina Ukrinform. "I russi hanno ucciso due civili nella regione di Donetsk e altri dieci sono stati feriti", ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare regionale (ucraina) del Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

Dall'inizio dell'offensiva russa in Ucraina il 24 febbraio, nel Donetsk sono rimasti uccisi 625 civili e altri 1.608 feriti, secondo i dati di Ukrinform.

Secondo Mosca, gli ucraini hanno compiuto una serie di attacchi missilistici nella regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina, una delle prime a cadere in mano russa dopo l'invasione. Lo scrive la Tass, precisando che i razzi ucraini sono caduti sulle comunità di Satelit e Bereslav.

Sempre la Tass scrive che le milizie della (autoproclamata) repubblica di Lugansk, nel Donbass, russe "hanno inflitto 57 perdite" alle forze ucraine. (ANSA).