Incendi in Francia hanno distrutto 14.000 ettari in Gironda

(ANSA) - BORDEAUX, 18 LUG - I due giganteschi incendi che da sette giorni devastano la Gironda hanno bruciato 14.000 ettari di vegetazione, raggiungendo anche la costa atlantica, secondo l'ultimo rapporto delle autorità di lunedì, all'alba di "uno dei giorni più difficili" a causa del caldo record previsto. "La serata è stata difficile, ma nel complesso abbiamo retto" ha dichiarato alla stampa il tenente colonnello Arnaud Mendousse del servizio dipartimentale antincendio e di soccorso della Gironda.

Circa 4.200 ettari sono andati in fumo a La Teste-de Buch, vicino al bacino di Arcachon, su un perimetro di 9 km per 8 km.

In questo settore, la situazione è rapidamente peggiorata quando l'incendio ha attraversato la strada dipartimentale 218 lungo la costa, domenica sera.

Sui social network, gli internauti hanno pubblicato foto e video, ripresi dal mare, di questa enorme fiammata alta diverse decine di metri, che divora le spiagge della Laguna e della Salie, a pochi chilometri a sud della Dune du Pilat. Da lunedì mattina, "la navigazione è vietata anche nella parte occidentale del lago di Cazaux-Sanguinet", spiega la prefettura. Nel secondo incendio a Landiras, nell'entroterra, le fiamme hanno bruciato 9.800 ettari, ovvero un perimetro di 14 per 9 km, hanno aggiunto i vigili del fuoco. Non sono stati segnalati feriti o distruzione di edifici. Non ci sono state nuove evacuazioni, ha dichiarato l'SDIS 33, che ha dovuto gestire anche "400 interventi nel dipartimento", tra cui "più di 20 incendi di vegetazione". (ANSA).