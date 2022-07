Clima: Baerbock, rischio sicurezza maggiore per l'umanità

(ANSA) - BERLINO, 18 LUG - "La crisi del clima è al momento la più grande problema della sicurezza per tutta le persone sulla terra". Lo ha detto la ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock, prima dell'inizio del "Petersberger Klimadialog". "La crisi del clima non ha frontiere. Perciò anche le risposte non devono averne"., ha aggiunto. "Sediamo tutti sulla stessa barca, il che vuol, dire che possiamo soltanto remare nella stessa direzione". La ministra ha sottolineato che la guerra in Ucraina ha un impatto negativo sulla crisi del clima, ricordando che la stessa Germania darà nuovo impulso alle centrali a carbone per rimpiazzare il gas russo. (ANSA).