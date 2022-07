Grecia: aereo, iniziate analisi sostanza sparsa sul terreno

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Sono arrivati sul posto gli esperti della Compagnia interdisciplinare di difesa nucleare, biologica e chimica incaricati di analizzare la sostanza sconosciuta che si è sparsa sul terreno dopo la caduta dell'aereo cargo Antonov a Kavala. Una prima valutazione di questa sostanza è prevista nelle prossime ore, e sicuramente entro il pomeriggio. Le ultime notizie diffuse dal sito greco Ta Nea.

Il governatore regionale della Macedonia orientale-Tracia, Christos Metios, ha dichiarato che si è già provveduto all'apertura di un primo corridoio di sicurezza, attraverso il quale si muovono gli ufficiali della compagnia speciale interdisciplinare, e che, successivamente, sarà utilizzato dalle squadre del battaglione di sminamento terrestre e dalle squadre di ricerca e soccorso della protezione civile per il recupero dei corpi e dei relitti dell'aereo.

Il governo serbo ha dichiarato che l'Antonov trasportava 11,5 tonnellate di materiale militare destinato al Bangladesh.

La società serba di armi e sistemi di difesa Valir ha fornito informazioni dettagliate sul carico al Centro unificato di coordinamento per la ricerca e il salvataggio. Secondo questo aggiornamento, l'Antonov trasportava: Proiettili di addestramento per mortaio M62 da 60 mm, proiettili di addestramento per mortaio M62 da 82 mm e razzi di mortaio M67 da 82 mm. (ANSA).