Francia: incendi, in fumo 10.500 ettari in Gironda

(ANSA) - BORDEAUX, 17 LUG - I due incendi forestali che imperversano da martedì in Gironda non sono ancora stati domati e hanno distrutto un totale di 10.500 ettari di vegetazione, secondo un ultimo rapporto della prefettura pubblicato oggi.

Nella notte, "diversi incendi hanno minacciato i campeggi della Dune du Pilat, che hanno dovuto essere evacuati", ha scritto su Twitter. In questa zona di Teste-de-Buch, dove l'incendio è progredito nella notte - da 3.200 a 3.400 ettari andati in fumo - "la notte è stata complicata", ha dichiarato il tenente colonnello Arnaud Mendousse, portavoce dei vigili del fuoco. (ANSA).