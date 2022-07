Autorità francesi, 'rinviate le ascensioni' sul Monte Bianco

(ANSA) - PARIGI, 16 LUG - Le autorità del versante francese del Monte Bianco hanno raccomandato agli alpinisti che hanno in programma di scalare il Monte Bianco attraverso il versante classico, il "Couloir du Gouter", a rinviare per il momento l'ascensione a causa della frequente caduta di massi e pietre.

"A causa delle attuali eccezionali condizioni climatiche e del fenomeno di siccità che investe il dipartimento da diverse settimane - scrivono in un comunicato la prefettura dell'Alta Savoia e il Comune di Saint-Gervais-les-Bains, nelle Alpi francesi - importanti cadute di pietre si verificano sulla strada abituale di ascensione alla vetta del Monte Bianco, sia di giorno sia di notte, e in particolare negli orari più frequentati, in particolare al mattino presto".

Le compagnie delle guide di Saint-Gervais e di Chamonix hanno sospeso anch'esse, per il momento, l'ascensione del Bianco per il sentiero classico, "decisione saggia", secondo le autorità, che invitano gli alpinisti a dedicarsi ad altri percorsi di alta e media montagna nel massiccio. (ANSA).