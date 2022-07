Zelensky, puniremo terroristi russi responsabili degli attacchi

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Sveleremo i dettagli di ogni attacco missilistico sul territorio del nostro stato. I terroristi si assumeranno la piena responsabilità di tutto ciò che hanno fatto e faranno". Lo ha promesso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che verranno "puniti tutti i russi colpevoli di aver bombardato il centro di Vinnytsia e le due università a Mykolaiv". Lo riporta l'agenzia Unian.

Zelensky ha ricordato che 23 persone sono morte a Vinnytsia, tra cui tre bambini, mentre 11 persone sono ancora date per disperse.

"La Russia si comporta come uno stato terrorista, sparando sulla popolazione civile. Faremo di tutto per trovare e punire coloro che danno ordini criminali e chi li esegue", ha sottolineato Zelensky. (ANSA).