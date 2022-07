Ucraina: Ue, incrollabile sostegno militare e finanziario a Kiev

(ANSA) - BRUXELLES, 15 LUG - L'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, e il commissario europeo per l'Allargamento, Oliver Varhelyi, hanno assicurato al primo ministro ucraino Denys Shmyhal "l'incrollabile sostegno militare e finanziario dell'Ue". Lo riferisce lo stesso Borrell in un tweet al termine di un colloquio a tre "approfondito" in videocollegamento tra Bruxelles e Kiev.

"Abbiamo parlato dei nostri sforzi sostenuti e determinati per sostenere l'Ucraina nell'affrontare l'aggressione russa", spiega Borrell.

"L'Ue continua a sostenere il popolo ucraino contro l'aggressione della Russia", aggiunge Varhelyi, sottolineando che "è importante che l'Ucraina prosegua le riforme nel suo percorso europeo. Abbiamo iniziato a preparare il Consiglio di associazione Ue-Ucraina di settembre". (ANSA).