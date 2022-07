Media Gb, a cimitero Mariupol scavate 1.400 tombe da metà maggio

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Nuove immagini satellitari della città ucraina di Mariupol, occupata dai russi, hanno evidenziato un ampliamento del cimitero con 1.400 nuove fosse da metà maggio. Lo riporta il Guardian che cita un rapporto pubblicato dal Centre for Information Resilience (Cir) con sede nel Regno Unito. I ricercatori hanno utilizzato le immagini satellitari scoprendo che tra il 12 maggio e il 29 giugno sono state aggiunte circa 1.400 nuove tombe. In base allo studio si stima che ogni mese vengono scavate cinque volte più nuove tombe rispetto a prima dell'invasione russa.

"Il nostro rapporto illustra la continua ed estrema pressione sulla vita civile in Ucraina , specialmente nelle aree occupate.

Le sepolture improvvisate e il numero crescente di tombe in giro per l'Ucraina, in particolare all'interno e intorno alle aree occupate, sono un chiaro esempio del bilancio delle vittime civili dopo l'invasione russa", ha affermato Benjamin Strick, direttore delle indagini del Cir. (ANSA).