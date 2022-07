Spagna: in chiusura la festa di San Firmino a Pamplona

(ANSA) - MADRID, 14 LUG - Ultimo giorno delle celebrazioni di San Firmino a Pamplona, la nota festa in cui i tori la fanno da protagonista. Tornate dopo tre anni di assenza per la pandemia di Covid, le tradizioni taurine e le altre attività associate alla festa hanno contraddistinto la quotidianità di questa città del nord della Spagna dallo scorso 6 luglio.

Stamattina, si è tenuto l'ultimo 'encierro' (la tradizione in cui una mandria di tori viene liberata in un percorso cittadino chiuso, nel quale decine di amanti del pericolo l'attendono pronti a scattare per cercare di schivarne le cariche), chiusosi con sei contusi e una persona lievemente ferita con un'incornata, secondo l'agenzia di stampa Efe. I tori utilizzati sono stati quelli del leggendario allevamento sivigliano Miura.

Previste attività festive fino alla serata di oggi. (ANSA).