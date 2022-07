Stoltenberg, 'grazie Rama per la rapida ratifica'

(ANSA) - BRUXELLES, 13 LUG - Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, dopo aver visto il primo ministro albanese Edi Rama, lo ha ringraziato per aver ratificato "tanto rapidamente" la richiesta d'ingresso di Svezia e Finlandia all'interno dell'Alleanza. "Insieme saremo più forti e sicuri", ha sottolineato Stoltenberg ricordando che l'Albania partecipa alle forze multinazionali alleate in Lettonia e Bulgaria ed è presente in Kossovo con una missione di peacekeeping. (ANSA).