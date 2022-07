Salah Abdeslam trasferito da Francia in penitenziario Belgio

Due settimane dopo essere stato condannato all'ergastolo in Francia per la strage del Bataclan del 13 novembre 2015 a Parigi, Salah Abdeslam è stato trasferito dalla prigione francese di Fleury-Merogis in un penitenziario in Belgio, dove sarà processato a ottobre per gli attentati di Bruxelles del marzo 2016.

Abdeslam è l'unico membro superstite del commando jihadista che ha ucciso 130 persone e ne ha ferite centinaia a Parigi e Saint-Denis, a nord di Parigi nel novembre 2015.

Il processo belga riguarda l'attentato in cui sono state uccise 32 persone a Bruxelles il 22 marzo 2016, organizzati dalla stessa cellula jihadista dello Stato Islamico degli attentati del 13 novembre 2015 in Francia. Secondo la procura federale belga, il procedimento potrebbe durare tra i "sei e gli otto mesi", fino all'estate del 2023. L'udienza preliminare è prevista per il 12 settembre.