Vaiolo scimmie: primo caso in Russia

(ANSA) - MOSCA, 12 LUG - Un primo caso di vaiolo delle scimmie è stato rilevato in Russia: lo ha reso noto la polizia sanitaria. "L'infezione è stata rilevata in un giovane uomo che era appena tornato da un viaggio in Europa e si è presentato in una struttura medica con una caratteristica eruzione cutanea", ha reso noto in un comunicato il Servizio federale per la sorveglianza della tutela dei diritti dei consumatori e del benessere umano (Rospotrebnadzor). (ANSA).