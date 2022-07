Ucraina: Ue, indagini su 21mila possibili crimini guerra

(ANSA) - BRUXELLES, 12 LUG - "Al momento vengono indagati oltre 21mila possibili crimini di guerra in Ucraina". Lo ha detto Didier Reynders, Commissario europeo per la Giustizia, al termine del consiglio informale di Praga. "Quattordici stati membri dell'Ue stanno conducendo indagini in modo indipendente mentre Polonia, Lituania, Ucraina, Lettonia, Estonia, Slovacchia sono parte di un team d'indagine comune, con al loro fianco Eurojust, la Corte Penale Internazionale dell'Aja e gli Usa", ha aggiunto. "Ho chiesto a tutti i Paesi membri, se hanno indagini nazionali in corso, di far parte del team congiunto", ha precisato chiedendo coordinamento tra le procure. (ANSA).