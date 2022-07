Oms, la pandemia Covid è tutt'altro che finita

(ANSA-AFP) - ROMA, 12 LUG - "La pandemia da Covid è tutt'altro che finita". Lo sottolinea l'Organizzazione mondiale della Sanità.

Nuove ondate di casi di Covid-19 mostrano che la pandemia "non è affatto finita", ha sottolineato il capo dell'Organizzazione mondiale della sanità.

"Le nuove ondate di virus dimostrano ancora una volta che il Covid-19 non è affatto finito", ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa, aggiungendo che "mentre il virus spinge, noi lo dobbiamo respingere". (ANSA-AFP).