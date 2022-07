Mosca, domani incontro in Turchia su grano con Kiev e Onu

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Domani si terrà a Istanbul un incontro tra Russia, Ucraina e Onu sulle esportazioni di grano ucraino. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri russo a Interfax.

Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha confermato che domani si terrà a Istanbul un incontro tra delegazioni militari di Ankara, Mosca e Kiev e rappresentanti dell'Onu per discutere di come aprire corridoi per l'esportazione di grano dall'Ucraina. Lo rende noto il ministero della Difesa turco (ANSA).