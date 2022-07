Navalny lancia organizzazione internazionale anticorruzione

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Il leader dell'opposizione russa incarcerato Alexei Navalny ha lanciato un'organizzazione internazionale anticorruzione che ha promesso sarà "completamente trasparente e comprensibile".

L'ex primo ministro belga Guy Verhofstadt, il politologo Francis Fukuyama, la giornalista e storica vincitrice del Premio Pulitzer Anne Applebaum e la moglie di Navalny, Yulia Navalnaya, sono tra coloro che siederanno nel comitato consultivo del fondo, ha detto il canale Telegram di Navalny.

L'annuncio arriva un anno dopo che la Fondazione anticorruzione russa (Acf) del leader dell'opposizione russa è stata dichiarata organizzazione estremista.

Navalny è apparso tramite collegamento video il mese scorso nella sua prima sessione in tribunale da quando è stato trasferito in una prigione di massima sicurezza a giugno. Si è trattata di un'apparizione rara per il leader dell'opposizione russa, condannato a più di un decennio di carcere in una serie di casi che - ricorda il Guardian - sembrano progettati per tenerlo dietro le sbarre a tempo indeterminato. (ANSA).