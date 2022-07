Migranti: Ue e Marocco siglano nuova intesa anti-tratta

(ANSAmed) - BRUXELLES, 08 LUG - A due settimane dalla strage dei migranti nell'enclave spagnola di Melilla, l'Ue e il Marocco hanno concordato di rinnovare la partnership sull'immigrazione volta a contrastare le reti di trafficanti di esseri umani, "in particolare a seguito dell'emergere di nuovi metodi, estremamente violenti, adottati da queste reti criminali". E' quanto annuncia la Commissione Ue.

La nuova partnership operativa anti-tratta, discussa a Rabat tra la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, e i ministri degli Interni spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, e marocchino, Abdelouafi Laftit, prevede il sostegno alla gestione delle frontiere, il rafforzamento della cooperazione di polizia, la sensibilizzazione sui pericoli della migrazione illegale e la cooperazione rafforzata con le agenzie dell'Ue preposte. Il Marocco è un partner strategico per l'Unione, sottolinea l'esecutivo europeo, ricordando come nella prima parte di quest'anno abbia bloccato più di 26mila partenze irregolari e smantellato un centinaio di reti di trafficanti.

Le partnership con Paesi d'origine, di transito e destinazione sdno istituite in connessione con il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo per combattere le reti le reti di trafficanti di esseri umani ed affrontare le cause profonde dei flussi migratori. (ANSAmed).