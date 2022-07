Von der Leyen, l'Ucraina dovrà vincere anche la pace

(ANSA) - BRUXELLES, 04 LUG - "L'obiettivo del Cremlino è minare l'esistenza stessa dell'Ucraina come Stato e noi non lo permetteremo mai". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso della Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, che si tiene a Lugano. "Dobbiamo assicurarci che l'Ucraina non solo vinca la guerra, ma anche la pace". (ANSA).