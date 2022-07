Mosca, Putin non manderà gli auguri a Biden per il 4 luglio

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Il presidente russo Vladimir Putin non invierà gli auguri al presidente Usa Joe Biden per il 4 luglio "in quanto quest'anno rappresenta il culmine della politica di inimicizia degli Usa verso la Russia". Lo dichiara il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta Interfax.

