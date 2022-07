Covid: Russia, dal 15 luglio abolite restrizioni a frontiere

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - La Russia eliminirà le restrizioni all'attraversamento delle frontiere legate al Covid a partire dal 15 luglio. Lo ha dichiarato in un comunicato, citato da Interfax, il quartier generale per la risposta al coronavirus.

"Il quartier generale ha deciso che, a partire dal 15 luglio 2022, le restrizioni temporanee all'attraversamento del confine di Stato russo, che erano state emanate da risoluzioni governative a causa delle condizioni dell'epidemia, saranno revocate". Inoltre è stato eliminato l'obbligo di fornire un test PCR negativo per il Covid-19 per i cittadini bielorussi che arrivano in Russia in aereo. Le rispettive modifiche saranno apportate in una risoluzione del capo del Servizio federale per la sorveglianza della tutela dei diritti dei consumatori e del benessere umano (Rospotrebnadzor). "L'obbligo del test PCR rimarrà in vigore per gli altri cittadini", ha dichiarato la sede centrale. (ANSA).