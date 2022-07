Bulgaria: diplomatico russo espulso,'Russia non teme niente'

Settanta diplomatici, funzionari e personale tecnico dell'ambasciata russa a Sofia, espulsi come 'persona non grata' nei giorni scorsi, hanno lasciato ieri pomeriggio il Paese nel termine predisposto delle autorità bulgare. Gli espulsi sono saliti a bordo di due aerei russi, arrivati all'aeroporto di Sofia per trasportare verso Mosca oltre 180 persone, ovvero i diplomatici, i funzionari, i tecnici e le loro famiglie. Uno dei diplomatici russi espulsi dalla Bulgaria è stato fotografato all'aeroporto di Sofia con indosso una maglietta con l'immagine di Putin e la scritta: "La Russia è un Paese che non ha paura di niente".