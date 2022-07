Sonatrach chiede aumento prezzi gas, negoziati con europei

(ANSA) - ALGERI, 03 LUG - La compagnia di idrocarburi statale algerina Sonatrach ha annunciato di voler aumentare i prezzi del gas e di aver avviato contatti con i partner europei per rivedere le clausole contrattuali delle forniture, dopo la fiammata dei prezzi sui mercati internazionali. Lo ha annunciato l'ad di Sonatrach, Toufik Hekkar, in una conferenza stampa ad Algeri, spiegando che con tre dei partner europei è stato già raggiunto un accordo mentre con gli altri le trattative sono in corso.

Sonatrach - ha spiegato - ha deciso di attivare la clausola di revisione dei prezzi alla luce del forte aumento dei prezzi del gas sul mercato internazionale. (ANSA).