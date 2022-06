Nato: Djukanovic, Montenegro resta alleato affidabile

(ANSAmed) - BELGRADO, 29 GIU - Il Montenegro resta un alleato responsabile e affidabile in seno alla Nato, che ha ribadito il suo appoggio incrollabile all'Ucraina. Lo ha detto il presidente montenegrino Milo Djukanovic in un tweet da Madrid dove partecipa al vertice dell'Alleanza Atlantica.

"Forti messaggi di unità e determinazione al summit di Madrid. Difesa dei territori degli alleati e dei valori euroatlantici restano la missione cruciale dell'Alleanza", ha aggiunto Djukanovic, secondo il quale "l'Unione delle democrazie libere si arricchisce con due nuovi membri: Finlandia e Svezia".

Il Montenegro, Paese della ex Jugoslavia impegnato nel negoziato di adesione alla Ue, ha aderito alla Nato nel 2017.

