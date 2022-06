Draghi, avanti sanzioni, essenziali per portare Mosca negoziato

(ANSA) - ELMAU, 28 GIU - "Abbiamo raffermato il nostro impegno sul fronte delle sanzioni, che è essenziale per riportare la Russia al tavolo dei negoziati". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a Elmau alla fine del G7. "Il G7 è pronto a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario". (ANSA).