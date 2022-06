Nato: Casa Bianca non esclude bilaterale Biden-Erdogan

(ANSA) - WASHINGTON, 27 GIU - "Al momento un bilaterale Biden-Erdogan" a margine del vertice Nato di Madrid non è in agenda ma "ma vediamo come si svolgono le prossime 24 ore, ci sono lavori in corso". Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza Nazionale americana Jake Sullivan in un briefing con la stampa Usa in Germania. (ANSA).