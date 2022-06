Francia, ministra 'consiglia' la mascherina in metro

(ANSA) - PARIGI, 27 GIU - "Chiedo ai francesi di rimettere la mascherina nei mezzi di trasporto": lo ha detto Brigitte Bourguignon, ministra della Salute francese, ai microfoni di RTL.

Nonostante la chiara ripresa epidemica, la ministra esclude di instaurare di nuovo un "obbligo" di indossare la mascherina, dopo che la Francia lo ha abolito anche sui mezzi di trasporto lo scorso mese di maggio.

Per la Bourguignon, indossare la mascherina è "un gesto civico" in particolare "sui trasporti e in tutti i luoghi affollati e a forte promiscuità".

Secondo Santé Publique France, ogni giorno si registra una media di 46.000 nuovi casi, con un tasso di contagi di 484 su 100.000 abitanti. Nell'ultima settimana quest'ultimo dato è cresciuto del 29%, con un tampone su 4 positivo. Ma il numero di tamponi è enormemente più basso rispetto al passato, perché molti non fanno il test in mancanza di sintomi o ricorrono alla versione "fai da te".

Soltanto il 25% delle persone che potrebbero fare la quarta dose si è sottoposta al richiamo del vaccino. Si tratta degli over 80, delle persone particolarmente fragili e degli over 60 che non abbiano ricevuto richiami o non abbiano avuto infezione da Covid negli ultimi 6 mesi. (ANSA).