Il ministro della Difesa russo visita militari in Ucraina

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato le postazioni di comando dell'esercito russo in Ucraina. Lo ha affermato il ministero della Difesa russo, riporta Interfax."Il ministro della Difesa della Federazione Russa, il generale Sergei Shoigu, ha ispezionato le truppe russe che partecipano all'operazione militare speciale in Ucraina.

Visitando le postazioni di comando delle forze russe, Shoigu ha ascoltato i rapporti dei comandanti sulla situazione attuale e sulle azioni delle forze armate russe sui principali fronti operativi", ha affermato il ministero della Difesa russo in un comunicato. Secondo il Wall Street Journal si tratta della prima visita di Shoigu nelle zone occupate dell'Ucraina dall'inizio della guerra. (ANSA).