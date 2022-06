Oms, vaiolo scimmie non è per ora emergenza sanitaria

(ANSA) - GINEVRA, 25 GIU - Il vaiolo delle scimmie non è per il momento da considerare un'emergenza sanitaria: lo ha dichiarato l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms).

La dichiarazione è stata affidata allo stesso direttore generale dell'agenzia Onu, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che in una nota diffusa dopo una riunione di esperti, ha detto che il vaiolo delle scimmie è una minaccia alla salute la cui evoluzione è preoccupante, ma che al momento non ha raggiunto lo stadio di un'emergenza sanitaria globale.

"Per il momento, l'evento non costituisce una emergenza di sanità pubblica di portata internazionale, che è il livello più elevato di allerta che l'Oms possa emettere", ha dichiarato Tedros. (ANSA).