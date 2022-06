Biden chiede sforzi congiunti per abbassare prezzo benzina

(ANSA) - WASHINGTON, 22 GIU - Joe Biden ha chiesto non solo al Congresso di sospendere per 90 giorni la tassa federale sulla benzina ma ha sollecitato gli Stati a fare altrettanto e ha rinnovato il suo appello alle major ad aumentare la raffinazione del greggio e a diminuire il prezzo, senza "approfittarsi" della guerra in Ucraina. Il presidente ha inoltre espresso il suo plauso alla decisione dell'Opec+ di aumentare la produzione di petrolio. (ANSA).