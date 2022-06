Di Maio, la pace si fa in due e Putin ora non la vuole

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Per numero di morti e feriti al giorno, la guerra in Ucraina ha superato la Seconda guerra mondiale. La pace si ottiene in due e Putin non si vuole sedere al tavolo, questo fa prefigurare una guerra lunga. E' per questo che stiamo cercando di sbloccare 60 milioni di tonnellate di grano per cercare di cominciare a creare una fiducia tra due parti ma ci vorrà tempo e l'Italia è lavoro 7 giorni su 7". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al primo Summit Blue Forum Italia Network a Gaeta. (ANSA).