Turchia, sostegno Svezia-Finlandia a terrorismo minaccia Nato

(ANSA) - ISTANBUL, 17 GIU - "Il sostegno politico, finanziario e con armi a gruppi terroristi da parte di Svezia e Finlandia è una minaccia per la Nato". Lo ha affermato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, come riporta Anadolu.

Ankara si oppone all'entrata di Helsinki e Stoccolma nell'Alleanza denunciando il sostegno dei Paesi scandinavi a gruppi curdi ritenuti terroristi dalla Turchia.

"Anche le restrizioni all'industria della Difesa turca danneggiano la Nato e non sono in linea con lo spirito dell'Alleanza" ha aggiunto Akar definendo la Turchia come "l'unico membro della Nato che combatte contro vari gruppi terroristici, proteggendo il suo territorio e impedendo che il terrorismo arrivi in Europa". (ANSA).