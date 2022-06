Spagna: incendi, in 3.000 evacuati da un parco tematico

(ANSA) - MADRID, 17 GIU - Oltre 3.000 persone — tra visitatori e personale — sono state evacuate in Spagna dal parco tematico Pui du Fou (Toledo) per la vicinanza di un incendio boschivo. Lo si apprende da un comunicato ripreso dalle agenzie di stampa Efe e Afp. La decisione, ha spiegato la direzione del parco, è stata presa a scopo precauzionale.

In questi giorni la Spagna sta affrontando un'inusuale ondata di caldo, situazione nel corso della quale si stanno registrando incendi in diverse zone del Paese. Vigili del fuoco e altri servizi d'emergenza sono attivi su vari fronti, in particolare in Catalogna.

Nella zona del parco Pui du Fou sono impegnati attualmente 12 mezzi aerei, 14 terrestri e 86 effettivi, secondo le autorità locali. (ANSA).