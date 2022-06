Kiev, con nuove armi Usa riconquisteremo Crimea e Donbass

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Le nuove armi statunitensi aiuteranno l'Ucraina a riconquistare i territori occupati dalla Russia, tra cui la Crimea e il Donbass: ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov alla Cnn. "Libereremo tutti i nostri territori, tutti, compresa la Crimea", ha dichiarato,"la Crimea è un obiettivo strategico per l'Ucraina perché è territorio ucraino. Ma ci muoveremo passo dopo passo". Reznikov ha spiegato che il primo passo sarà la stabilizzazione della situazione, la seconda fase sarà per spingere fuori i russi.

Nella terza fase si discuterà con i partner su "come liberare i territori, compresa la Crimea", ha detto. (ANSA).