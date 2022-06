Gb: Londra ricorda il rogo di Grenfell Tower dopo 5 anni

(ANSA) - LONDRA, 14 GIU - Londra oggi ricorda il quinto anniversario del rogo avvenuto nella Grenfell Tower, palazzone di edilizia popolare divorato ai piani alti dalle fiamme il 14 giugno giugno 2017 ai margini del quartiere londinese di Kensington & Chelsea, in cui morirono 72 persone, inclusa una coppia di giovani architetti italiani originari del Veneto. Sono previste diverse cerimonie nella capitale britannica per ricordare le vittime, fra cui una funzione religiosa alla Westminster Abbey, 72 secondi di silenzio (come il numero dei morti) all'interno del centro commerciale Westfield, e la deposizione di fiori all'Innocent Victims' Memorial. Da parte delle associazioni che riuniscono i parenti delle vittime e i superstiti è stata ribadita la necessità di fare giustizia per l'incendio, con la richiesta che siano incriminati i responsabili. (ANSA).