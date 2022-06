Mosca, dialogo aperto e riservato con Vaticano

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - La Russia accoglie con favore gli sforzi di mediazione della Santa Sede nel conflitto in Ucraina.

Lo afferma in un'intervista a Ria Novosti il direttore del Primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alexey Paramonov. "La dirigenza vaticana ha ripetutamente dichiarato la propria disponibilità a fornire ogni possibile assistenza per raggiungere la pace e porre fine alle ostilità in Ucraina.

Queste affermazioni sono confermate nella pratica. Manteniamo un dialogo aperto e riservato su una serie di questioni, principalmente legate alla situazione umanitaria in Ucraina", ha detto Paramonov. (ANSA).