Ucraina: Dombrovskis, Russia blocca negoziato su export grano

(ANSA) - BRUXELLES, 12 GIU - La Russia è responsabile dell'esito finora negativo dei negoziati avviati per la ripresa dell'export di grano dall'Ucraina attraverso i suoi porti sul Mar Nero. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis a margine di un evento a sostegno dell'Ucraina svoltosi a Ginevra prima dell'inizio della conferenza ministeriale del Wto.

"Sta alla Russia fermare l'aggressione in atto e il blocco dell'export", ha detto Dombrovskis. "Nel frattempo faremo tutto il possibile per trovare vie alternative attraverso corridoi terresti".

La sicurezza alimentare messa a repentaglio dello stop alle esportazioni di cereali dall'Ucraina sarà uno dei temi al centro della riunione del Wto, l'organizzazione mondiale per il commercio. Una sede dove però la presenza della Russia e il vincolo dell'unanimità sulle decisioni da prendere mettono una seria ipoteca sull'esito delle discussioni che si svolgeranno nei prossimi giorni (ANSA).