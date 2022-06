Russia, l'ex McDonald's diventa 'Vkousno i totchka'

Gli ex ristoranti di McDonald's in Russia, acquisiti dalla società Sistema Pbo sono stati ribattezzati "Vkousno i totchka", ovvero 'Delizioso e basta'. McDonald's ha abbandonato la Russia dopo oltre 30 anni, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. "Il nuovo nome è 'Vkousno i totchka'", ha dichiarato durante una conferenza stampa il direttore generale del gruppo russo Oleg Paroïev, mentre il proprietario, Alexandre Govor, ha assicurato che i 51.000 ex dipendenti di McDonald's in tutta la Russia manterranno il loro posto di lavoro.