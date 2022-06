Media Gb, William e famiglia verso trasferimento in campagna

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Il principe William dovrebbe lasciare Londra quest'estate per stabilirsi con sua moglie e i figli nella contea del Berkshire, 80 km a ovest della capitale britannica. Lo riporta il Sunday Times, precisando che il nipote della regina Elisabetta II, che presto festeggerà i suoi quarant'anni, risiede attualmente con la moglie Kate e i loro tre figli George, Charlotte e Louis a Kensington Palace. Ma quest'estate dovrebbero trasferirsi in una proprietà a Windsor.

Lo scopo è "dare più libertà ai bambini", secondo il quotidiano domenicale. Conseguenza di questo trasferimento: anche i figli del principe, George e Charlotte, cambieranno scuola.

Insediandosi in campagna, i bambini potranno "andare al parco o giocare con gli amici", prosegue il giornale, citando un amico di famiglia.

Il principe William e Kate terranno comunque per sé Kensington Palace. Il loro servizio stampa rimarrà stabilito lì.

Le informazioni dei media non sono però state confermate ufficialmente. Lo riporta la Dpa. (ANSA).