Germania: ferisce donna e bambina con coltello in scuola

(ANSA) - BERLINO, 10 GIU - Un uomo armato di coltello ha ferito una donna e una bambina di 7 anni, in una scuola elementare di Esslingen, nel Baden-Wüerttemberg, in Germania. Lo riportano alcuni media tedeschi, fra cui la Bild. L'autore del gesto si è dato alla fuga. Le due persone, ferite in modo grave, sono state portate in ospedale. (ANSA).