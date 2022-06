Putin, nuove armi Usa a Ucraina? Le schiacciamo come noci

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - La Russia non è preoccupata dall'invio di nuove armi americane all'Ucraina perché "le schiaccia come noci". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, in un'intervista al canale televisivo Rossiya 1, citata dalla Ria Novosti, sottolineando che "decine di unità sono state distrutte". (ANSA).