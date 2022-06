Spagna: Sánchez, prorogheremo le misure anti-crisi

(ANSA) - MADRID, 01 GIU - Il governo spagnolo prorogherà le misure straordinarie adottate dalla Spagna per fronteggiare l'impatto economico e sociale della guerra. È quanto annunciato dal premier, Pedro Sánchez, durante un incontro con i parlamentari del Partito Socialista, la formazione di cui è anche segretario generale.

Tra le misure in questione, attualmente in vigore fino al 30 giugno, ci sono ad esempio uno sconto da 20 centesimi al litro sui carburanti e riduzioni fiscali riguardanti le imposte sull'energia. (ANSA).