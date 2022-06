Nato: Stoltenberg prepara incontro Turchia-Svezia-Finlandia

(ANSA) - WASHINGTON, 01 GIU - Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha annunciato a Washington che "nei prossimi giorni" convocherà una riunione con i dirigenti di Svezia, Finlandia e Turchia per tentare di superare l'opposizione di Ankara all'ingresso dei due Paesi nordici nell'Alleanza. "Siamo in stretto contatto con la Turchia, un alleato importante in seno alla Nato, e con i due Paesi che hanno depositato la loro candidatura per entrare nella Nato, la Finlandia e la Svezia", ha detto. (ANSA).