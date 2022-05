Nato: Turchia, sì a Svezia e Finlandia se ci ascoltano

(ANSA) - ISTANBUL, 31 MAG - "La Turchia potrebbe vedere l'ingresso di Svezia e Finlandia in modo relativamente più favorevole ma entrambi i Paesi devono soddisfare le aspettative". Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, durante un'intervista con l'agenzia Anadolu, in riferimento alla richiesta di ritirare il sostegno a gruppi curdi, ritenuti da Ankara terroristi, presentata dalla Turchia ai Paesi scandinavi per sostenere la loro candidatura nell'Alleanza atlantica. (ANSA).