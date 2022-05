Lavrov in Turchia l'8 giugno per i corridoi del grano

(ANSA-AFP) - INSTANBUL, 31 MAG - Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov sarà in Turchia l'8 giugno per "discutere di corridoi sicuri" per il trasporto di grano dall'Ucraina. Lo annuncia la Turchia.

Ieri il presidente turco Erdogan aveva posto nei suoi colloqui la necessità di crare corridoi sicuri per l'esportazione di prodotti agricoli. (ANSA-AFP).