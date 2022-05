Draghi, bisogni Ue sono tanti, bilanci Paesi non bastano

(ANSA) - BRUXELLES, 31 MAG - "Sono dieci anni che sostengo che è necessario creare una capacità fiscale centrale. Certo è che fino al Next Generation Eu non si era fatto niente. E quello è stato un messaggio importantissimo e un precedente fondamentale. La solidarietà prima non si vedeva e in quell'occasione si è vista. E' un precedente che è impossibile dimenticare e mi aspetto che verrà utilizzato". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "I bisogni sono tanti ed è impensabile che possano essere affrontati solo con i bilanci nazionali", ha aggiunto. (ANSA).