Scholz,con fondo speciale Germania farà sua parte nella Nato

(ANSA) - BERLINO, 30 MAG - "L'esercito tedesco verrà rafforzato. Sarà nelle condizioni di adempiere meglio di sempre al suo compito di difesa, e potrà dare il suo contributo alla Nato in modo da poterci difendere in qualsiasi momento da un attacco esterno". È quello che ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, parlando alla fiera di Hannover, dove ha salutato l'accordo raggiunto fra la coalizione di governo e l'opposizione sul fondo speciale per la Bundeswehr.

"Questo contribuirà a rendere più grande la sicurezza della Germania e dell'Europa - ha concluso -. È la risposta giusta al cambio epocale iniziato con l'attacco della Russia all'Ucraina".

(ANSA).