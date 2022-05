Nato: Sánchez, a Madrid studieremo nuovo concetto strategico

(ANSA) - MADRID, 30 MAG - Al vertice Nato di Madrid in programma a fine giugno verrà studiato un "nuovo concetto strategico" per l'alleanza atlantica che non si riferirà solo "alle questioni militari convenzionali", bensì anche ad aspetti che vanno "molto oltre", come le "minacce ibride": lo ha affermato il premier spagnolo Pedro Sánchez, in un discorso di commemorazione del 40/o anniversario dell'entrata del suo Paese nella Nato. "Sarà l'occasione per mandare un messaggio potente: di unità e complementarietà tra l'Ue e la Nato", ha aggiunto Sánchez. (ANSA).