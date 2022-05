Bozza vertice Ue, 'Russia sblocchi export agricolo ucraino

(ANSA) - BRUXELLES, 29 MAG - "Il Consiglio europeo invita la Russia a porre fine ai suoi attacchi alle infrastrutture di trasporto in Ucraina, per revocare il blocco dei porti ucraini del Mar Nero e per consentire le esportazioni di cibo, in particolare da Odesa. L'Ue sta adottando misure attive per facilitare esportazioni agricole dell'Ucraina e per sostenere il settore agricolo ucraino in vista del stagione 2022. Il Consiglio europeo invita gli Stati membri ad accelerare il lavoro sulle 'corsie di solidarietà' proposto dalla Commissione". E' quanto si legge nell'ultima bozza delle conclusioni del vertice europeo che esaminerà l'emergenza alimentare. (ANSA).