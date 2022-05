Kiev, trovati 70 morti sotto macerie stabilimento Mariupol

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Circa 70 cadaveri sono stati trovati nell'ex stabilimento di Oktyabr, a Mariupol. Lo ha affermato il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko. "Le persone sono rimaste tra le macerie dell'edificio dopo il bombardamento. I corpi sono stati chiusi in sacchetti di plastica e portati per la sepoltura in una fossa comune nel villaggio di Stary Krym", ha aggiunto. (ANSA).